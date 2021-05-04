غياب الصحفيين يلغي مؤتمر موسيماني

أُلغي المؤتمر الصحفي لبيتسو موسيماني مدرب الأهلي بعدما خلت القاعة من صحفيين.

وانتظر الجنوب إفريقي حضور صحفيين لكنه اعتذر وغادر القاعة مع مترجمه بعدما وجدها فارغة.

وخسر الأهلي بهدف أمام مضيفه غزل المحلة اليوم الإثنين في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

وبذلك يحصل الأهلي على نقطة من مباراتين متتاليتين في الدوري لأول مرة منذ يناير 2019.

ويحتل الأهلي وصافة البطولة مبتعدا بأربع نقاط عن الزمالك المتصدر.

وخاض الزمالك مباراتين أكثر من الأهلي في الدوري.