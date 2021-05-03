وست هام يتشبث بالمشاركة الأوروبية وينتزع المركز الخامس من توتنام

الإثنين، 03 مايو 2021 - 23:08

كتب : FilGoal

وست هام

انتزع وست هام يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على مضيفه بيرنلي اليوم الإثنين في الجولة 34.

ورفع فريق المطارق رصيده إلى 58 نقطة ليسبق توتنام السادس (56 نقطة) وليواصل الضغط على تشيلسي الرابع (61 نقطة).

وتقدم بيرنلي بركلة جزاء نفذها كريس وود في الدقيقة 19، لكن سرعان ما رد الضيوف بهدف ميشيل أنتونيو في الدقيقة 21.

أخبار متعلقة
ويليامز الصغير؟ لا.. ويليامز الكبير؟ نعم.. أتليتك بلباو يزيح إشبيلية من صراع اللقب سكاي: 28 لاعبا دوليا إيطاليا تلقوا لقاح كورونا استعدادا لـ يورو 2020 ميدياست: رونالدو قرر العودة إلى سبورتنج لشبونة كورتوا: أشعر بأهميتي أكثر وأكثر في ريال مدريد

وعاد الأخير ليسجل مجددا في الدقيقة 29 مانحا وست هام التقدم.

وظل رصيد بيرنلي 36 نقطة ويحتل المركز 16.

ويحل بيرنلي ضيفا على فولام في 10 مايو بينما يستضيف وست هام فريق إيفرتون يوم الأحد.

ويسعى وست هام للعودة للمشاركة في الدوري الأوروبي، التي يغيب عنها منذ موسم 2016-2017، وسيحقق ذلك لو أنهى الموسم خامسا.

ولو أنهى الموسم رابعا سيشارك في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وست هام يونايتد بيرنلي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
المصري لـ في الجول: اقترحنا على اتحاد الكرة استمرار الدوري خلال الأولمبياد 8 دقيقة | الدوري المصري
كارتيرون يشيد بـ عواد 21 دقيقة | مصر
جهاد جريشة لـ في الجول: لم أعتذر مطلقا لـ سيد عبد الحفيظ أو أتواصل معه 32 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 49 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يقرر معاقبة لاعبيه بسبب النتائج الأخيرة 57 دقيقة | مصر
غياب الصحفيين يلغي مؤتمر موسيماني ساعة | الدوري المصري
خالد عيد ضاحكا بعد فوزه على الزمالك والأهلي: سأعتزل الآن ساعة | الدوري المصري
فاز على القطبين.. الغزل يُسقط الأهلي في ملعب المحلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 3 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 4 قرعة إفريقيا - لقاء مكرر أمام صنداونز بربع النهائي.. والترجي أو بلوزداد في طريق الأهلي بالمربع الذهبي
قد ينال إعجابك