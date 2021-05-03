وست هام يتشبث بالمشاركة الأوروبية وينتزع المركز الخامس من توتنام

انتزع وست هام يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على مضيفه بيرنلي اليوم الإثنين في الجولة 34.

ورفع فريق المطارق رصيده إلى 58 نقطة ليسبق توتنام السادس (56 نقطة) وليواصل الضغط على تشيلسي الرابع (61 نقطة).

وتقدم بيرنلي بركلة جزاء نفذها كريس وود في الدقيقة 19، لكن سرعان ما رد الضيوف بهدف ميشيل أنتونيو في الدقيقة 21.

وعاد الأخير ليسجل مجددا في الدقيقة 29 مانحا وست هام التقدم.

وظل رصيد بيرنلي 36 نقطة ويحتل المركز 16.

ويحل بيرنلي ضيفا على فولام في 10 مايو بينما يستضيف وست هام فريق إيفرتون يوم الأحد.

ويسعى وست هام للعودة للمشاركة في الدوري الأوروبي، التي يغيب عنها منذ موسم 2016-2017، وسيحقق ذلك لو أنهى الموسم خامسا.

ولو أنهى الموسم رابعا سيشارك في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.