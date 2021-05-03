خطوة تفصله عن الهبوط.. وست بروميتش يحتاج لمعجزة بعد التعادل مع ولفرهامبتون

الإثنين، 03 مايو 2021 - 21:07

كتب : FilGoal

أداما تراوري - وست بروميتش - ولفرهامبتون

تعادل وست بروميتش ألبيون مع ضيفه ولفرهامبتون بهدف لكل طرف في ملعب ذا هاوثورنز، بالجولة 34 للدوري الإنجليزي.

الشاب فابيو سيلفا تقدّم لـ ولفرهامبتون في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

قبل أن يدرك السنغالي مباي دياجني التعادل لكتيبة سام ألاردايس بالدقيقة 62.

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التعادل رفع ولفرهامبتون إلى 42 نقطة في المركز 12، ليفقد رسميا وحسابيا فرصة التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

في المقابل رفع وست بروميتش رصيده إلى 26 نقطة في المركز 19 –قبل الأخير-.

ويبتعد وست بروميتش عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز 17 بـ10 نقاط كاملة قبل 4 جولات على النهاية.

مما يعني أن أي فوز لـ نيوكاسل يهبط تلقائيًا بـ وست بروميتش، كما أن أي تعثر مقبل لـ وست بروميتش يعيده إلى الدرجة الثانية أيضا.

وصعد وست بروميتش للدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الموسم تحت قيادة الكرواتي سلافين بيليتش، قبل أن يعوّضه "البيج سام" في مهمة يبدو أنها لن تنجح لإنقاذ الفريق من مصيره المحتوم: الهبوط.

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