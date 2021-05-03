طبيب بيراميدز: رمضان صبحي تعرض لكدمة في العين بعد اصطدام مع بنشرقي

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لـ بيراميدز، عن تعرض رمضان صبحي لاعب الفريق لكدمة في العين.

صبحي خرج في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام الزمالك أمس الأحد، مواجهة مثيرة انتهت بالتعادل 1-1.

وقال المنيري عبر المركز الإعلامي لناديه: "رمضان صبحي تعرض لكدمة شديدة في حدقة العين خلال مباراة الزمالك إثر اصطدامه بـ أشرف بنشرقي".

وأضاف: "اللاعب خضع لفحص مبدئي صباح اليوم بإشراف أحد أطباء العيون، وسيخضع لفحص دقيق مساء اليوم للوقوف على قوة الكدمة".

وأتم: "حصل رمضان على بعض الأدوية اللازمة لعلاج الكدمة القوية وسيواصل العلاج في الساعات المقبلة، كما سيحصل على راحة 72 ساعة".

ويخوض بيراميدز مباراته المقبلة في مواجهة وادي دجلة يوم 6 مايو، قبل أن يلعب ضد سيراميكا كليوباترا يوم 9 مايو.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 19 مباراة، بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر.

وخاض رمضان 25 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم، سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.