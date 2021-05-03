طبيب بيراميدز: رمضان صبحي تعرض لكدمة في العين بعد اصطدام مع بنشرقي
الإثنين، 03 مايو 2021 - 20:41
كتب : FilGoal
كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لـ بيراميدز، عن تعرض رمضان صبحي لاعب الفريق لكدمة في العين.
رمضان صبحي
النادي : بيراميدز
صبحي خرج في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام الزمالك أمس الأحد، مواجهة مثيرة انتهت بالتعادل 1-1.
وقال المنيري عبر المركز الإعلامي لناديه: "رمضان صبحي تعرض لكدمة شديدة في حدقة العين خلال مباراة الزمالك إثر اصطدامه بـ أشرف بنشرقي".
وأضاف: "اللاعب خضع لفحص مبدئي صباح اليوم بإشراف أحد أطباء العيون، وسيخضع لفحص دقيق مساء اليوم للوقوف على قوة الكدمة".
وأتم: "حصل رمضان على بعض الأدوية اللازمة لعلاج الكدمة القوية وسيواصل العلاج في الساعات المقبلة، كما سيحصل على راحة 72 ساعة".
ويخوض بيراميدز مباراته المقبلة في مواجهة وادي دجلة يوم 6 مايو، قبل أن يلعب ضد سيراميكا كليوباترا يوم 9 مايو.
ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 19 مباراة، بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر.
وخاض رمضان 25 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم، سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.