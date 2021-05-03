الإسماعيلي: مسحة جديدة لـ إيهاب جلال قبل مواجهة الجونة

الإثنين، 03 مايو 2021 - 13:37

كتب : ياسر الشريف

إيهاب جلال - أحمد حسام - مصطفى كمال - الإسماعيلي

يجري نادي الإسماعيلي مسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا لإيهاب جلال المدير الفني.

وكان إيهاب جلال قد غاب عن مواجهة الإسماعيلي الأخيرة أمام الإنتاج الحربي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال عماد سليمان المشرف العام على الفريق لـ FilGoal.com: "سيتم إجراء مسحة جديدة لإيهاب جلال".

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وأوضح "لم تظهر على المدير الفني أي أعراض بعد اكتشاف إصابته بالفيروس".

وطمأن سليمان المتابعين "الحالة الصحية لإيهاب جلال جيدة والمسحة من أجل الاطمئنان عليه ومباشرة عمله في حال سلبيتها".

ويلعب الإسماعيلي ضد فريق الجونة مساء بعد غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة 20 من مسابقة الدوري.

وأضاف عماد سليمان "الأوضاع مستقرة داخل فريق الإسماعيلي والاتصالات مستمرة بين إيهاب جلال وحمد إبراهيم المدرب العام الذي يقود الاستعدادات في غيابه".

واختتم سليمان تصريحاته "هناك تركيز في الاستعدادات من جانب اللاعبين وهدفنا استمرار الانتصارات لتغيير وضع الفريق في جدول المسابقة".

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة بعد تحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد خوض 19 مباراة.

ومنذ قدوم إيهاب جلال خاض الإسماعيلي أربع مباريات وحصل على 7 نقاط، بينما حقق الدراويش قبل قدومه 10 نقاط من 15 مباراة.

الإسماعيلي الدوري المصري فيروس كورونا إيهاب جلال
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