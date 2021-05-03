نيمار: سأفعل كل ما في وسعي لعبور سيتي

رفع نيمار نجم باريس سان جيرمان راية التحدي قبل مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا رغم صعوبة موقف فريقه.

ويحل سان جيرمان ضيفا على مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بعد الخسارة في الذهاب 1-2.

وقال نيمار في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "علينا إعادة التركيز حقا على دوري الأبطال".

وأضاف "كانت مباراة الذهاب صعبة للغاية أمام مانشستر سيتي، لكن علينا الإيمان بقدراتنا بغض النظر عما تقوله الإحصائيات أو فرصتنا في الفوز".

وواصل النجم البرازيلي "أعتقد أن كل مشجع لباريس سان جيرمان يجب أن يؤمن بنا".

📸 من رحلة باريس سان جيرمان إلى إنجلترا لمواجهة مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 🇪🇺🏆 pic.twitter.com/7JBG8c6l8U — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 3, 2021

وشدد "سأكون المحارب الأول الذي يخوض المعركة من أجل الفريق".

وأتم "سأفعل كل ما في وسعي لعبور مانشستر سيتي".

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إن نجح سيتي في التأهل فستكون هذه هي أول مرة في تاريخه يصل للنهائي.

يوم الأربعاء الماضي عاقب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي نظيره في باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو على تراجعه ليقلب تأخره في النتيجة إلى انتصار ثمين جدا.

افتتح ماركينيوس أهداف المباراة في الدقيقة 15 برأسية قوية.

وأدرك كيفن دي بروين التعادل لسيتي في الدقيقة 65 من عرضية لم يقابلها أي لاعب وأخطأ حارس سان جيرمان كيلور نافاس في تقديرها.