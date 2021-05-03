نيمار: سأفعل كل ما في وسعي لعبور سيتي

الإثنين، 03 مايو 2021 - 12:48

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان

رفع نيمار نجم باريس سان جيرمان راية التحدي قبل مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا رغم صعوبة موقف فريقه.

ويحل سان جيرمان ضيفا على مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بعد الخسارة في الذهاب 1-2.

وقال نيمار في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "علينا إعادة التركيز حقا على دوري الأبطال".

أخبار متعلقة
لوكاكو: الموسم الأفضل في مسيرتي بيرلو: علينا التأهل لدوري أبطال أوروبا بأي ثمن حكيمي: لا ألوم ريال مدريد على رحيلي بيكيه: تعرضت للجذب في هدف فالنسيا الأول.. وننتظر تعثر مدريد أمام إشبيلية

وأضاف "كانت مباراة الذهاب صعبة للغاية أمام مانشستر سيتي، لكن علينا الإيمان بقدراتنا بغض النظر عما تقوله الإحصائيات أو فرصتنا في الفوز".

وواصل النجم البرازيلي "أعتقد أن كل مشجع لباريس سان جيرمان يجب أن يؤمن بنا".

وشدد "سأكون المحارب الأول الذي يخوض المعركة من أجل الفريق".

وأتم "سأفعل كل ما في وسعي لعبور مانشستر سيتي".

إن نجح سيتي في التأهل فستكون هذه هي أول مرة في تاريخه يصل للنهائي.

يوم الأربعاء الماضي عاقب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي نظيره في باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو على تراجعه ليقلب تأخره في النتيجة إلى انتصار ثمين جدا.

افتتح ماركينيوس أهداف المباراة في الدقيقة 15 برأسية قوية.

وأدرك كيفن دي بروين التعادل لسيتي في الدقيقة 65 من عرضية لم يقابلها أي لاعب وأخطأ حارس سان جيرمان كيلور نافاس في تقديرها.

نيمار باريس سان جيرمان مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
نيمار: سأفعل كل ما في وسعي لعبور سيتي 35 دقيقة | أوروبا
بعد الخسارة أمام برشلونة.. فالنسيا يقيل مدربه ساعة | الدوري الإسباني
مبابي في قائمة سان جيرمان لمباراة سيتي ساعة | أوروبا
لوكاكو: الموسم الأفضل في مسيرتي ساعة | الدوري الإيطالي
بيرلو: علينا التأهل لدوري أبطال أوروبا بأي ثمن ساعة | الدوري الإيطالي
عبد الله جمعة: أخطأت واعتذر لجمهور الأهلي ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الإثنين 3 مايو 2021.. الأهلي ضد المحلة وصراع القمة في إسبانيا 2 ساعة | مصر
الزمالك يشكو اتحادات الكرة واليد والسلة للأولمبية ووزارة الرياضة 11 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 3 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 4 قرعة إفريقيا - لقاء مكرر أمام صنداونز بربع النهائي.. والترجي أو بلوزداد في طريق الأهلي بالمربع الذهبي
قد ينال إعجابك