النني: كنت أطلب من زملائي الدعاء لي لكي أسجل في الدوري الإنجليزي

عبر محمد النني لاعب أرسنال عن سعادته بعد تسجيله لأول أهدافه في الدوري الإنجليزي.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

وسجل النني هدفا في انتصار أرسنال على نيوكاسل بهدفين في الجولة 19.

وقال النني لموقع ناديه الرسمي: "كنا في حاجة لنقاط المباراة قبل مواجهة الخميس (ضد فياريال) نعلم أهمية هذه المباراة بالنسبة لنا، واليوم حصدنا نقاط المباراة خارج ملعبنا، ولعبنا بطريقة تعطينا الثقة لكي نلعب يوم الخميس بالأسلوب الذي نريده".

وعن هدفه الأول في الدوري الإنجليزي "كنت أحلم به، كنت أفكر كثيرا وكنت أرغب في التسجيل في الدوري الإنجليزي، بعدما سجلت في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، لأن المسابقة خاصة للغاية بالنسبة لي".

وكشف "كنت أطلب من زملائي الدعاء لي لكي أسجل في الدوري الإنجليزي".

وتابع "أنا سعيد للغاية بهدفي وسعيد أكثر للحصول على نقاط المباراة".

وعن احتفال زملاء النني بهدفه، قال: "الطريقة التي احتفلوا بها جعلتني أكثر سعادة، حين ترى الحب من الجميع تشعر بالامتنان، أنا سعيد للغاية".

وحول بقاء الفريق سويا لعدة أيام في إسبانيا بعد مباراة فياريال، قال: "أعتقد أن هذا ساعدنا كثيرا، هذه هي الأجواء بيننا، وحين كنا في إسبانيا تمكنا من الحديث سويا، فنحن لدينا الطاقة والجميع لديه القدرة على التوجيه".

واستمر "هذا شيء رائع وفكرة عظيمة من ميكيل (أرتيتا) لكي نكون سويا، فهذه طريقة رائعة لكي نتشارك الأفكار ونتحدث عن المستقبل والمباريات المقبلة وهذا ما انعكس على مباراة نيوكاسل".

وأضاف "الآن نضع كل تركيزنا على مباراة الخميس، الجميع يعلم مدى أهميتها لنا ونحن جاهزون لها".

وأتم "سنقاتل وسنقدم كل ما لدينا من أجل أن نصل للمباراة النهائية".

ويلعب أرسنال ضد فياريال في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، يوم الخميس المقبل.

وخسر أرسنال في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف ويحتاج للفوز بهدف دون رد أو بفارق هدفين للتأهل للمباراة النهائية.