فشل دجيكو مستمر.. ثنائية سامبدوريا تُسقط روما في الدوري الإيطالي

الأحد، 02 مايو 2021 - 23:58

كتب : محمد يسري

روما - سامبدوريا - الدوري الإيطالي

فاز سامبدوريا على روما بهدفين دون مقابل في المباراة التي أُقيمت على ملعب لويجي فيراريس في الجولة 34 للدوري الإيطالي.

تقدم أدريان سيلفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 45، وأضاف ياكوب يانتكو الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وأهدر إدين دجيكو ركلة جزاء لروما في الدقيقة 71.

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انتصار سامبدوريا رفع رصيده للنقطة 45 ليحتل المركز التاسع.

أما روما فتجمد رصيده عند النقطة 55 ليحتل المركز السابع.

وأصبح أدريان سيلفا ثاني لاعب برتغالي يُسجل بقميص سامبدوريا في الدوري الإيطالي بعد برونو فيرنانديش في موسم 2016-2017.

وواصل دجيكو إهداره لركلات الترجيح، إذ تعد ضربة الجزاء هي الثالثة على التوالي التي يفشل في تسجيلها.

وسدد دجيكو 6 ركلات جزاء هذا الموسم في الدوري الإيطالي، لكنه لم يسجل إلا 3 ركلات فقط بنسبة نجاح 50%.

وتعد الهزيمة هي الثانية على التوالي لروما في الدوري الإيطالي بعدما خسر ضد كالياري في الجولة الماضية.

ويلعب روما في المباراة المقبلة ضد كروتوني، فيما يلعب سامبدوريا ضد إنتر.

روما سامبدوريا الدوري الإيطالي
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