عودة "المُدمّر".. ثلاثية بيل تنصر توتنام على شيفيلد

الأحد، 02 مايو 2021 - 22:25

كتب : FilGoal

جاريث بيل - توتنام

فاز توتنام هوتسبير على ضيفه شيفيلد يونايتد بأربعة أهداف دون رد بالجولة 34 للدوري الإنجليزي.

وفرض جاريث بيل نفسه بطلا للقاء بتسجيل ثلاثية، فيما أضاف سون هيونج مين الرابع.

ليرفع توتنام رصيده إلى 56 نقطة ويقفز إلى المركز الخامس، بفارق 5 نقاط عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وقد يتراجع توتنام مجددا في الترتيب لو فاز وست هام يونايتد وليفربول بمبارتيهما الناقصتين.

فيما تجمّد رصيد شيفيلد يونايتد عند 17 نقطة في المركز 20 –الأخير- بعد أن هبط بالفعل منذ أسبوعين.

وافتتح النجم الويلزي الأهداف في الدقيقة 36 بلمسة رائعة من فوق الحارس بعد تمريرة سيرج أورييه.

قبل أن يضيف هدفا ثانيا في الدقيقة 61 بانطلاقة رائعة بعد تمريرة جميلة من سون.

واختتم بيل ثلاثيته في الدقيقة 69 بتسديدة أرضية قوية.

ليسجل بيل أو هاتريك في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ ثلاثيته في شباك أستون فيلا بشهر ديسمبر 2012 في فترته الأولى مع السبيرز.

ورفع بيل رصيده إلى 13 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات، وفي جعبته 3 تمريرات حاسمة.

واختتم سون الأهداف بتسديدة رائعة عانقت المقص الأيسر لمرمى شيفيلد في الدقيقة 77.

توتنام في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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