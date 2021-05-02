كونتي بعد الفوز بالدوري: الآن سنذهب للنوم ونحن سعداء

عبر أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر عن سعادته بعد تحقيقه للقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وفاز إنتر بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ موسم 2009-2010.

وقال كونتي لشبكة "راي" الإيطالية: "سنذهب للنوم ونحن سعداء بما حققناه، نحن سعداء من أجل أنفسنا ومن أجل من كان يعمل لكي يعود إنتر للانتصارات ومن أجل الجماهير الذين سيشعرون بالاسترخاء الآن".

وتابع "أعتبر هذا اللقب من أهم الألقاب التي حققتها خلال مسيرتي، كان صعبا للغاية لأنه لم يكن من السهل أن أختار إنتر خلال فترة لم يكن ينافس فيها أو لديه الموارد لكي يحقق شيئا كبيرا".

واستمر "كما أنني كنت سأذهب لفريق يعد منافسا ليوفنتوس، حيث كنت ألعب لسنوات عديدة، والذي كان يسيطر على الدوري".

وأردف "كان هناك العديد من المواقف السلبية، لكن وافقت على التحدي برغبة شديدة".

وعن خروج إنتر من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، أوضح "أعتقد أنها كانت اللحظة الأسوأ، لم تكن سهلة، لكننا عملنا سويا وتقبلنا النقد لنكون أقوى".

وواصل "ما قادنا للفوز هم اللاعبون الذين يثقون بي. لقد شرحت لهم طريقي وهم وثقوا بي وفي النهاية وجدنا الطريق".

وعن مواجهة إنتر المقبلة ضد يوفنتوس في الدوري، قال: "سنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا في هذه المباراة بغض النظر عن ترتيب الدوري".

وأكمل "نرغب في أن نواصل العمل حتى نهاية الموسم، لقد حققنا الدوري قبل 4 جولات من النهاية لكننا سنواصل اللعب".

وأضاف "دخول ملعب يوفنتوس لطالما كان شرفا لي، والآن أتعلم أن أفعلها وأنا منافس لهم".

وحول مستقبله مع الفريق، قال: "في هذه اللحظة علي أن أستمتع بلقب الدوري، ولا أعطي فرصة لكي يكون هناك مجالا للشائعات".

وأتم "لقد حققنا شيئا استثنائيا وأريد الاحتفال به، وسيكون هناك وقتا للحديث عن كل الأشياء التي نريد تنفيذها".