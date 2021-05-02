الإسماعيلي: اتحاد الكرة لم يخطرنا بخصم أي نقاط

الأحد، 02 مايو 2021 - 18:28

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي أن اتحاد الكرة لم يخطر ناديه بخصم 3 نقاط من رصيده.

وقال علاء وحيد عبر موقع النادي: "لجنة الانضباط أكدت قبول طعن الإسماعيلي شكلا ورفضه موضوعا بسبب أنه لم يكن هناك قرارا بخصم نقاط".

وأضاف "وأن مسألة خصم النقاط مرتبطة بحل الأزمة بين الإسماعيلي ونادي النجوم".

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وأتم تصريحاته "أوجه رسالة إلى جماهير الإسماعيلي ألا تشعر بالقلق لأن الأزمة في طريقها للحل وسيكون هناك حلول بشكل رسمي بيننا وبين نادي النجوم واتفاق على تسوية جميع الأمور".

وقررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، تأييد قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلي في حالة عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية لصالح نادي النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021 وقبول تظلم الإسماعيلي شكلا ورفضه موضوعا.

وقال عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف لـFilGoal.com "نملك قرار محكمة خارجي بخصم 3 نقاط من رصيدهم في حالة عدم دفع الغرامة لنادي النجوم، والحل الوحيد هو وجود تسوية بين الطرفين لعدم خصم نقاط من رصيد الإسماعيلي". (طالع التفاصيل)

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