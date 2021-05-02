منافس الأهلي - صن داونز يضرب أورلاندو بثلاثية ويعتلي صدارة الدوري

فاز ماميلودي صن داونز على مضيفه أورلاندو بايرتس بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ26 من الدوري الجنوب إفريقي.

وسجل ثلاثية فوز صن داونز كل من ريكاردو ناسيمينتو من ركلة جزاء، وبيتر شالوليلي ولايل لاكاي.

وغادر ماهجم صن داونز كيرميت إيراسموس المباراة بين الشوطين بسبب الإصابة.

الفوز رفع رصيد صن داونز إلى النقطة 51 في صدارة ترتيب الدوري الجنوب إفريقي، بفارق نقطة عن أمازولو صاحب المركز الثاني.

ولا يزال يتبقى للفريق الأصفر مباراتين مؤجلتين، إذا فاز بهما سيوسع الفارق مع أمازولو إلى 7 نقاط.

ويلعب صن داونز ضد الأهلي في دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

وهي المرة الثالثة على التوالي الذي يلتقي فيها الأهلي مع صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب في القاهرة أحد أيام 14 أو 15 من شهر مايو الجاري، بينما تقام مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بعد أسبوع من الذهاب.