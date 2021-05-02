النني يسجل.. وأرسنال يهزم نيوكاسل ويتقدم للمركز التاسع

سجل محمد النني لأول مرة محليا، وفاز أرسنال ليتقدم إلى النصف العلوي في الترتيب.

فاز أرسنال على نيوكاسل بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "سانت جيمس بارك، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

سجل محمد النني وبيير إيمريك أوباميانج هدفا أرسنال في اللقاء.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ49 مرتقيا للمركز التاسع، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 36 نقطة في المركز الـ17.

التشكيل

محمد النني بدأ كأساسي في تشكيل مايكل أرتيتا لـ أرسنال، فيما قاد بيير أوباميانج الهجوم.

وحرس ماتيو ريان المرمى بدلا من بيرند لينو.

وصف المباراة

أرسنال بدأ المباراة قويا، وكان له الهدف الأول في الدقيقة السادسة عن طريق محمد النني.

انطلاقة سريعة من هيكتور بيليرين على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء إصطدمت بقدم بيير إيميريك أوباميانج وارتدت لتجد متابعة من محمد النني على حدود المنطقة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

الهدف هو الخامس لـ محمد النني بقميص أرسنال، لكنه الأول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

صاحب الـ28 عاما سبق وسجل هدفا في دوري أبطال أوروبا في شباك برشلونة. سجل ثلاثة أهداف في الدوري الأوروبي أمام باتي بوريسوف، ودوندالك، وأولمبياكوس.

وكاد نيوكاسل يتعادل في الدقيقة الـ18 بعد تصويبة مباغتة من آلان سان ماكسيمان، لكن ماتيو ريان تصدى لها ببراعة.

وبنفس الطريقة، كاد أرسنال يعزز تقدمه في الدقيقة الـ28 بتصويبة من جرانيت تشاكا، لكن مارتن دوبرافكا تصدى لها ببراعة إلى ركنية.

محمد النني واصل التألق وكاد يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ29. ركنية قابلها النني برأسية، لكن ميجيل ألميرون أخرج الكرة من على خط المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف.

الشوط الثاني

مايكل أرتيتا أجرى أولى تبديلاته في الدقيقة الـ53 بدخول كالوم تشامبيرز بدلا من ديفيد لويز.

وفي الدقيقة الـ66 كان الهدف الثاني. عرضية من جابريال مارتينيللي، قابلها أوباميانج بلمسة طائرة بشكل رائع في المرمى مسجلا الثاني.

ديفيد مويس تدخل هنا لإنقاذ الموقف، وأشرك فابيان شار، وجويلنتون في الدقيقة الـ73 بدلا من فيديريكو فيرنانديز، وميجيل ألميرون.

في المقابل شارك نيكولاس بيبي مع أرسنال في الدقيقة الـ78 بدلا من أوباميانج.

آخر التبديلات كانت في الدقيقة الـ85 بدخول دوايت جيل بدلا من كيارن كلارك بصفوف نيوكاسل، وتوماس بارتي بدلا من مارتن أوديجارد بصفوف أرسنال.

وفي الدقيقة الـ91 تعرض البديل فابيان شار لطرد مباشر بعد تدخل عنيف على قدم مارتينيللي، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال بهدفين مقابل لا شيء.