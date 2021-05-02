التشكيل – صلاح أساسي مع ليفربول.. وراشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد، فيما يبدأ راشفورد في هجوم مانشستر يونايتد.

أعلن أوليه جونر سولشاير ويورجن كلوب تشكيلا مانشستر يونايتد وليفربول، للمباراة التي ستجرى بينهما بعد قليل.

تشكيل مانشستر يونايتد شهد قيادة راشفورد للهجوم، وتواجد إيديسون كافاني على مقاعد البدلاء.

من جهة أخرى، يبدأ بوجبا بجانب برونو فيرنانديز، وماسون جرينوود تحت المهاجم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حارس: دين هيندرسون.

الدفاع: لوك شاو – هاري ماجواير – فيكتور نيلسون ليندلوف – آرون فان بيساكا.

الوسط: فريد – سكوت ماكتوميناي.

أمامهما: بول بوجبا – بورنو فيرنانديز – ماسون جرينوود.

الهجوم: ماركوس راشفورد.

على الجهة الأخرى، يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول، فيما يبدأ فابينيو في وسط الملعب.

ويبدأ أوزان كاباك بجانب ناثان فيليبس كقلبي دفاع للحٌمر في اللقاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبيرتسون – ناثان فيليبس – أوزان كاباك – ترينت أرنولد.

الوسط: جيمس ميلنر – فابينيو – تياجو ألكانتارا.

الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.