انتهت في إنجلترا – نيوكاسل (0)-(2) أرسنال.. فوز هام للمدفعجية
الأحد، 02 مايو 2021 - 14:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيوكاسل يونايتد وأرسنال، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة
ق. 94 طرد فابيان شار لاعب نيوكاسل بعد تدخل قوي جدا على مارتينيللي.
ق66 جووووول أوباميانج يسجل الثاني
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق. 5 جووووووووول أوووول من محمد النني. عرضية من بيلليرين مرت من أوباميانج وقابلها محمد النني بتصويبة مباشرة رائعة في المرمى مسجلا الأول.
بداية المباراة