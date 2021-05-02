انتهت في إنجلترا – نيوكاسل (0)-(2) أرسنال.. فوز هام للمدفعجية

الأحد، 02 مايو 2021 - 14:45

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف محمد النني في نيوكاسل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيوكاسل يونايتد وأرسنال، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق. 94 طرد فابيان شار لاعب نيوكاسل بعد تدخل قوي جدا على مارتينيللي.

ق66 جووووول أوباميانج يسجل الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 5 جووووووووول أوووول من محمد النني. عرضية من بيلليرين مرت من أوباميانج وقابلها محمد النني بتصويبة مباشرة رائعة في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة

في إنجلترا أرسنال نيوكاسل
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