تشكيل أرسنال – النني أساسي أمام نيوكاسل

الأحد، 02 مايو 2021 - 14:11

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال - لاكازيت

يقود محمد النني تشكيل أرسنال أمام نيوكاسل، فيما يبدأ أوباميانج كأساسي في الهجوم.

أعلن مايكل أرتيتا مدرب أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل بعد قليل.

تشكيل أرسنال شهد تواجد محمد النني كأساسي في وسط الملعب بجانب داني سيبايوس.

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من جهة أخرى، يحرس ماتيو ريان المرمى، فيما يلعب جرانيت تشاكا كظهير أيسر.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حارس: ماتيو ريان.

الدفاع: جرانيت تشاكا – جابريال – ديفيد لويز – هيكتور بيلليرين.

الوسط: داني سيبايوس – محمد النني.

أمامهما: جابريال مارتينيللي – داني أوديجارد – ويليان.

الهجوم: بيير أوباميانج.

ويلعب أرسنال مع نيوكاسل بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

في إنجلترا أرسنال محمد النني
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