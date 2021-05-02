إريكسن: لن نشاهد مواجهة أتالانتا معا.. اقتربنا كثيرا من اللقب

أعرب كريستيان إريكسن لاعب إنتر سعادته باقتراب فريقه كثيرا من لقب الدوري الإيطالي.

كريستيان إريكسن النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

ويحتاج إنتر إلى تعثر أتالانتا أمام ساسولو اليوم الأحد أو نقطة واحدة للنيرازوري من المباريات الأربع المقبلة حال فوز أتالانتا اليوم.

وكان إنتر قد تغلب على كروتوني بهدفين دون مقابل في أخر 20 دقيقة من المباراة، وسجل الهدفين إريكسن وأشرف حكيمي.

وقال إريكسن لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "ذلك الهدف ليس هدف الفوز باللقب رسميا، إذ علينا انتظار نتيجة أتالانتا".

وأضاف "نحن قريبون جدا من اللقب، وأنا سعيد بهذ االهدف فلم أسجل كثيرا هذا الموسم".

وكشف إريكسن "سأكون سعيدا جدا إذا بات ذلك الهدف هو هدف حسم اللقب في النهاية".

وعن تجمع الفريق لمشاهدة مواجهة أتالانتا أوضح "لن نجتمع في ملعب التدريب معا لمشاهدة المباراة".

واختتم تصريحاته "سأبقى مع عائلتي وننتظر نتيجة المباراة في كل الأحوال".

ويحتل إنتر صدارة الدوري الإيطالي بـ 82 نقطة قبل أربع جولات من ختام المسابقة.

أما أتالانتا ففي المركز الثالث حاليا بـ 68 نقطة قبل مواجهة ساسولو وبفارق نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني بعد الفوز على بينفينتو.