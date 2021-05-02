حمد ابراهيم: توقف الدوري سبب ظهور الإسماعيلى بشكل جيد

يرى حمد ابراهيم المدرب العام للإسماعيلي أن الشكل المميز الذي ظهر به الفريق يعود لفترة توقف مسابقة الدوري.

وفاز الإسماعيلي على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في الجولة 19 للدوري المصري.

وتولى حمد إبراهيم الإشراف الفني على الإسماعيلي في المباراة بسبب إصابة إيهاب جلال بفيروس كورونا.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات للصحفيين: "التوقف كان مفيدا لجميع عناصر الفريق خاصة بعد تحقيق الفوز على فريق كبير بحجم المصري في الجولة الماضية".

وتابع "كل شيء كان جيدا خلال مباراة الإنتاج الحربي اليوم باستثناء عدم تواجد ايهاب جلال المدير الفنى للفريق بعد إصابته بفيروس كورونا".

وأكد "من المقرر أن يتواجد إيهاب جلال من جديد خلال يومين أو ثلاث أيام على الأرجح مع الفريق".

وأتم "أطالب الجماهير بمزيد من الدعم و المساندة لجميع لاعبي الفريق حتى يستطيع تخطي المرحلة الحالية ويعود لمكانته الطبيعية في أقرب وقت".

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.