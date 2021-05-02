حسام حسن: نريد حكاما دوليين.. الاتحاد ليس أقل من الأهلي والزمالك

الأحد، 02 مايو 2021 - 00:33

كتب : هاني العوضي

حسام حسن - الاتحاد السكندري

طالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، بإسناد حكام دوليين لمباريات فريقه.

الاتحاد فرّط في تقدمه وتعادل 2-2 أمام سموحة في دربي سكندري مثير.

وقال حسام حسن بعد اللقاء: "اليوم تكرر معنا نفس ما حدث في المباراة التي ودعنا بسببها الكأس، ركلة ركنية اهتزت من خلالها شباكنا، وكانت في الأصل مخالفة لنا".

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وأضاف: "أطالب بتعيين حكام دوليين لمباريات الاتحاد الذي لا يقل عن الأهلي والزمالك، مع كامل الاحترام ولكن لا يمكن إسناد مبارياتنا لحكام مجهولين لا نعرفهم".

وواصل خلال المؤتمر الصحفي: "أخطاء التحكيم متكررة أمامنا، فليعتبروننا منافسين على الدوري، الفارق في النقاط بيننا والمقدمة ليس كبيرا".

وكشف: "سيسيه لعب وهو غير جاهز وأشكره على ذلك، ضغطنا عليه كثيرا لحاجتنا إليه، ولو نفذ البرنامج العلاجي المطلوب سيبتعد عنا لفترة طويلة، ولا نستطيع خسارته".

وأتم: "أخطاء الدفاع لدينا متكررة، وقد نبهت على الفريق في المحاضرات على الكرات الطولية التي يلعبها سموحة لاستغلال سرعاته، هذه خطتهم الأساسية".

وبعدما تقدم الاتحاد بهدفين، نجح سموحة في العودة والتعادل ليرفع رصيده إلى النقطة 28 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري.

بفارق نقطة عن الاتحاد صاحب المركز الخامس برصيد 29 نقطة.

ثنائية الاتحاد سجلها رزاق سيسيه وإيمانويل أوكوي، بينما سجل لسموحة كل من محمود البدري وأحمد نبيل "مانجا" لاعب الاتحاد بالخطأ في مرماه.

حسام حسن الاتحاد السكندري في الدوري الدوري المصري
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