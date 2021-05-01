دربي إسكندرية ممتع.. التعادل يحكم قمة سموحة والاتحاد

السبت، 01 مايو 2021 - 23:32

كتب : FilGoal

سموحة - الاتحاد

حكم التعادل بهدفين لكل فريق دربي محافظة الإسكندرية الذي جمع سموحة والاتحاد السكندري في الجولة الـ19 من الدوري المصري.

وبعدما تقدم الاتحاد بهدفين، نجح سموحة في العودة والتعادل ليرفع رصيده إلى النقطة 28 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري.

بفارق نقطة عن الاتحاد صاحب المركز الخامس برصيد 29 نقطة.

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ثنائية الاتحاد سجلها رزاق سيسيه وإيمانويل أوكوي، بينما سجل لسموحة كل من محمود البدري وأحمد نبيل "مانجا" لاعب الاتحاد بالخطأ في مرماه.

بداية خضراء رائعة

تقدم الاتحاد في الدقيقة 4 بضربة رأسية رائعة من رزاق سيسيه سكنت شباك الهاني سليمان.

وفي الدقيقة 47 نجح إيمانويل أوكوي في تسجيل الهدف الثاني بضربة رأسية أخرى.

وعاد الحكم للفيديو لمراجعة اللعبة وأكد صحة هدف الاتحاد الثاني.

صحوة زرقاء

لكن سموحة انتفض بقوة وبادر بالهجوم على مرمى الاتحاد.

ونجح سموحة في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 56 بضربة رأسية من المدافع محمود البدري بعد ركلة ركنية.

وبهجمة مرتدة سريعة انطلق أحمد عبد القادر وسدد كرة اصطدمت في القائم لكنها عادت واصطدمت في أحمد نبيل "مانجا" مدافع الاتحاد لتذهب إلى المرمى.

مسجلا بالخطأ في مرماه هدف تعادل سموحة في الدقيقة 61.

وفي الدقائق المتبقية حاول الفريقين تسجيل هدف الفوز ولكن لم تكتمل المحاولات لتنتهي قمة الإسكندرية بالتعادل.

سموحة الاتحاد الدوري المصري
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