بعد إثارة الدقائق الأخيرة.. طلائع الجيش يفوز على أسوان

فاز طلائع الجيش على أسوان بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أُقيمت على ملعب جهاز الرياضة العسكري في الجولة 19 للدوري المصري.

تقدم عمرو جمال في الدقيقة 63.

وأضاف عمرو مرعي الهدف الثاني في الدقيقة 90.

واختتم إسلام محارب أهداف فريقه في الدقيقة 92.

الفوز رفع رصيد طلائع الجيش ليحتل المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة من 19 مباراة.

بينما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 20 أيضا لكن من 18 مباراة ليحتل المركز الثالث عشر.

وعوّض طلائع الجيش هزيمته في مباراة الدور الأول ضد أسوان بهدفين مقابل هدف.

ويعد الفوز هو الثاني لطلائع الجيش على أسوان في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين.

وبعد مباراة اليوم، يكون طلائع الجيش قد لعب ضد أسوان 8 مباريات في الدوري المصري بشكل عام، فاز في مباراتين، وخسر مثلهما بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل.

وصف اللقاء

لم يشهد الشوط الأول من اللقاء فرص عديدة من الفريقين.

أحمد سمير كان أول من حاول التسجيل حين سدد في الدقيقة 7 لكن عمر رضوان حارس أسوان تصدى لفرصته بنجاح.

رد أسوان جاء في الدقيقة 17 عن طريق رأسية من هيثم مصطفى لكن محمد بسام أنقذ مرماه وأبعد الكرة عن مرمى طلائع الجيش.

وفي الدقيقة 30 كاد أحمد سالم صافي أن يسجل لأسوان بعدما تابع عرضية عبد العزيز موسى لكن تسديدته ارتطمت بمدافعي طلائع الجيش.

وفي الشوط الثاني سدد عمرو جمال كرة من خارج منطقة الجزاء أبعدها عمر رضوان الذي واصل التألق وتصدى لتسديدة قوية من عمرو السيسي.

لكن عمرو جمال فك الاشتباك وسجل الأول لطلائع الجيش بعد عرضية من إسلام محارب من الجانب الأيمن ليتسلمها داخل منطقة الجزاء ويسدد بقوة في المرمى.

بعد الهدف حاول أسوان إدراك التعادل لكن سيطرته لم تشكل خطورة على مرمى محمد بسام.

ووسط محاولات أسوان للتعادل، سجل عمرو مرعي الهدف الثاني لطلائع الجيش بعدما حول عرضية أحمد سمير في المرمى.

وقبل نهاية المباراة سجل إسلام محارب الهدف الثالث لتنتهي المباراة بفوز طلائع الجيش على أسوان.

ويلعب طلائع الجيش ضد مصر للمقاصة في المباراة المقبلة على أن يلعب أسوان ضد المصري.