أستون فيلا يطعن الطموحات الأوروبية لـ إيفرتون بفوز غائب منذ 13 عاما

فاز أستون فيلا على مضيفه إيفرتون بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب جوديسون بارك، بالجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا تقدّم بواسطة هدافه أولي واتكينز في الدقيقة 13.

لكن دومينيك كالفيرت لوين تعادل سريعا في الدقيقة 19 بعد عرضية لوكاس دينييه.

ثم خطف أنور الغازي نقاط المباراة بهدف ثانٍ في الدقيقة 80 بعد عرضية بيرتران تراوري.

ليرفع أستون فيلا رصيده إلى 48 نقطة في المركز التاسع، ويتجمّد رصيد إيفرتون عند 52 نقطة في المركز الثامن.

ويبتعد إيفرتون عن المركز الخامس الذي يضمن له المشاركة الأوروبية الموسم المقبل بـ3 نقاط.

وشهدت المباراة تواجد المصري أحمد المحمدي على مقاعد بدلاء الفيلانز دون أن يشارك.

وحقق أستون فيلا فوزه الأول خارج ملعبه منذ انتصاره على ليدز يونايتد يوم 27 فبراير الماضي.

ويعد ذلك الفوز هو الأول لـ أستون فيلا على أرض إيفرتون في الدوري الإنجليزي منذ انتصاره 3-2 في ديسمبر 2008 على كتيبة ديفيد مويس وقتها.