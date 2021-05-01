جهاد جريشة حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام باقي مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

ويدير جهاد جريشة مباراة الزمالك ضد بيراميدز التي تقام في ستاد القاهرة.

ويعاونه كل من عمر فتحي وشهاب راشد، وسامح حسين حكما رابعا.

والثنائي محمد الصباحي ومحمود أبو الرجال للفيديو.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة من 18 مباراة، ويأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

كما يدير أحمد جمال مباراة إنبي ومصر للمقاصة في الجولة ذاتها، ويعاونه كل من محمد السيد وصالح محمد عفيفي.

وأحمد صلاح عبد الفتاح حكما رابعا، والثنائي خالد الغندور ومبروك نبيل للفيديو.