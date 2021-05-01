توخيل: هافرتز نموذج لما أرغب به.. وليس لدي معلومات عن إصابة ماونت

أشاد توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي بأداء كاي هافرتز لاعب الفريق مشيرا إلى أن فريقه حقق انتصارا هاما على فولام.

وفاز تشيلسي على فولام في الجولة 34 للدوري الإنجليزي بهدفين لهافرتز.

وقال توخيل عقب المباراة: "لا أشعر الآن بأن لدينا ما نخسره فنحن في منتصف السباق".

وأضاف "كانت مباراة كبيرة لمواصلة المغامرة، لقد عملنا بجد خلال الأسبوع الماضي وكما أقول دائما أنه من المهم للغاية أن نكون بذهن منتعش".

وعن تألق هافرتز خلال المباراة، أوضح "سعيد به للغاية لكن لا يزال لديه فرصة للتطور. لقد كان حاسما وقدم أداء رائعا مع تيمو (فيرنر) في مركز المهاجم، ومع ميسون (ماونت) وحكي (زياش) كنا نقوم بشن الخطورة".

وتابع "كان نموذجا فرديا لما شرحته. لقد حصل على الفرصة وأظهر جودته وهذا ما نريده في كل وقت خصوصا في مثل هذه المواقف، نحن نريد عناصر ملتزمة".

وشرح "إذا حصلت على فرصة فعليك أن تستغلها، سواء كانت لـ5 دقائق أو 15 دقيقة أو مباراة كاملة، اثبت نفسك وأجعلني أفكر كثيرا قبل اختيار تشكيل المباراة المقبلة".

وحول أداء ميسون ماونت الذي صنع الهدف الأول في اللقاء، قال: "هو لاعب متكامل ذهنيا وفنيا وبدنيا والجانب الأهم هو شخصيته القوية، فهو يأتي كل يوم لكوبام (مقر تدريب تشيلسي) لكي يتعلم ويحظى بالخبرة، لقد تأقلم سريعا على الدوري الإنجليزي ويلعب بثقة كبيرة".

وأكمل "شرف لي أن يكون متواجدا في فريقي، وأنا أساعده دائما وأدعمه، وهو لا يتأثر بالإطراء وهذه هي النقطة الأهم، فهو يبدو كرجل يحب الرياضة ويحاول تقدم أفضل ما لديه".

وعن إصابته في المباراة واستبداله، قال: "كان قراري وليس قرار طبيب الفريق، رأيت أنه سقط بقوة ونحن لا نريد أن تحدث له أي مشكلات لكني لا أمتلك أي معلومات (عن إصابته)".

وحول أداء الفريق، أوضح "مباراة اليوم كانت رائعة وستضيف الكثير للاعبي الفريق".

وأردف "فولام يتواجد في مراكز متأخرة في جدول الترتيب، لكنهم فريق قوي وترتيبهم لا يعكس قوتهم، وكان من المهم أن نلعب بتركيز كامل ولياقة بدنية جيدة".

وأتم "هذا يوضح لماذا أُعطي الفريق ما يستحقه، لقد حققنا انتصارا هاما".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري برصيد 61 نقطة.