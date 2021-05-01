ثنائية هافرتز تعقد موقف كتيبة باركر.. تشيلسي يُسقط فولام

استغل كاي هافرتز عودته للتشكيل الأساسي بالشكل الأمثل وقاد تشيلسي لمواصلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتصر تشيلسي بهدفين دون مقابل على فولام في المباراة التي أُقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 34 للدوري.

وسجل هافرتز الهدف الأول في الدقيقة 10 قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 49.

فوز تشيلسي عزز تواجده في المركز الرابع –والمؤهل لدوري أبطال أوروبا- برصيد 61 نقطة بفارق 6 نقاط عن وست هام الذي يحتل المركز الخامس برصيد 55 ومتبقي له مباراة.

أما فولام فتجمد رصيده عند النقطة 27 ليحتل المركز الثامن عشر، ليتعقد موقف كتيبة المدرب سكوت باركر من البقاء في الدوري.

ويتخلف فولام بـ 9 نقاط عن نيوكاسل صاحب المركز السابع عشر برصيد 36 نقطة من 33 مباراة.

وتعد الثنائية هي الأولى لهافرتز مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي، فلم يسبق له تسجيل هدفين في نفس المباراة من قبل.

ولم يشارك هافرتز في التشكيل الأساسي ضد وست هام وريال مدريد في المباراتين السابقتين لتشيلسي.

وكان تشيلسي قد انتصر على وست هام في الجولة الماضية بهدف.

التشكيل

بدأ توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي بـ هافرتز مع تيمو فيرنر وحكيم زياش في الهجوم.

واحتفظ توخيل بـ نجولو كانتي وجورجينيو على دكة البدلاء ودفع بـ ميسون ماونت وبيلي جيلمور في خط الوسط.

وصف المباراة

هدد فولام مرمى تشيلسي بشكل مبكر، وفي الدقيقة 5 حول أنتوني روبنسون كرة برأسه تصدى لها بنجامين ميندي.

وبعدها حاول يواكيم أندرسون برأسية مرت من فوق العارضة في الدقيقة 6.

ومن كرة طولية استقبلها ماونت بشكل رائع، قدم الإنجليزي الشباب تمريرة حريرية لهافرتز لينفرد اللاعب الألماني بالمرمى ويخدع ألفونسو أريولا ليتقدم تشيلسي في النتيجة بالدقيقة 10.

وفي الدقيقة 18 سجل هافرتز هدفا جديدا لكنه لم يحتسب بسبب التسلل.

وبعد فترة من الهدوء سدد فيرنر في الدقيقة 40 من داخل منطقة الجزاء إلا أن أريولا تعامل مع كرته ببراعة وتصدى لها لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض.

ومع بداية الشوط الثاني ضغط تشيلسي لتسجيل هدف قتل المباراة.

وفي الدقيقة 49 تبادل فيرنر الكرة مع هافرتز الذي تحصل على الكرة خلف مدافعي فولام وسدد بقوة ليُعلن عن الهدف الثاني لفريقه.

وسقط ماونت للإصابة في الدقيقة 76، ليغادر أرض الملعب ويترك مكانه لـ تامي أبراهام.

وكاد هافرتز أن يسجل هدفه الثالث بعدما مرر له ماركوس ألونسو كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر لكن دفاع فولام تعامل معها وأبعدها قبل أن تصل له.

ونفذ ألونسو ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 94 من على حدود منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بالحائط البشري ليطلق الحكم صافرة النهاية بعدها بفوز تشيلسي.

ويلعب تشيلسي في الجولة المقبلة ضد مانشستر سيتي، فيما يلعب فولام ضد بيرنلي.