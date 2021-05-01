الإسماعيلي لـ في الجول: صرفنا نسبة من عقود اللاعبين.. وحمد إبراهيم يعوض جلال أمام الإنتاج

السبت، 01 مايو 2021 - 16:11

كتب : ياسر الشريف

احتفال لاعبو الإسماعيلي بهدف فخر الدين بن يوسف في سيراميكا كليوباترا

أوضح عماد سليمان المشرف العام على فريق الإسماعيلي صرف نسبه من قيمة عقود لاعب الفريق الخاصة بالموسم الحالي.

وقال سليمان لـ FilGoal.com: "صرف جزء من قيمة عقود اللاعبين ياتى فى إطار تقديرا للمجهود المبذول فى الوقت الحالي".

وتابع "هناك تركيز كبير فى الاستعدادات المختلفة وهو ما نحتاج استمراره فى الوقت الحالي".

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وأردف "أشكر أحمد عثمان المكلف من قبل إدارة النادى بمتابعة العمل داخل نشاط كرة القدم وذلك للمجهود الذى يبذله مع الفريق فى مختلف الاستعدادات ومساندته للفريق وتلبية احتياجاته".

وتطرق للحديث عن غياب إيهاب جلال المدير الفنى عن قيادة الفريق اليوم لإصابته بفيروس كورونا، قائلا: "حمد إبراهيم المدرب العام سيقود الفريق خلال المباراة وهناك اتفاق بينه وبين إيهاب جلال على كافة التفاصيل قبل المباراة".

وأتم "الوضع تحت السيطرة ولا توجد أى مشكلة فى هذا الأمر وسوف اتواجد بجانبهم على الدكة كالعادة".

جلال (53 عاما) تولى تدريب الإسماعيلي منذ مارس الماضي، وخسر أمام سيراميكا كليوبترا وفاز على المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز 17 –قبل الأخير- بالدوري المصري برصيد 14 نقطة، بفارق نقطتين عن الإنتاج الحربي الأخير.

الإسماعيلي عماد سليمان
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