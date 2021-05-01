قرعة إفريقيا - حمادة صدقي: الأهلي أقوى من صنداونز.. ووجود موسيماني لا يمنح الأفضلية

السبت، 01 مايو 2021 - 15:18

كتب : حسام نور الدين

علي معلول يسجل ويحتفل بهدف الأهلي في ماميلودي صن داونز

يرى حمادة صدقي نجم مصر والأهلي السابق أن الأخير قادر على تخطي عقبة ماميلودي صنداونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال صدقي لـFilGoal.com:"القرعة لم تفاجئ الأهلي لأن صنداونز والترجي والوداد على نفس درجة القوة".

وأضاف "ستكون مباراة صعبة بكل تأكيد لكن الأهلي يعرف جيدا كيف يخوض المواجهات الكبيرة".

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واستمر "وجود موسيماني لن يمنح الأهلي أفضلية كبيرة، الأفضلية موجودة في عقل وأقدام لاعبي الفريق. الأهلي أفضل كثيرا على الصعيدين الفني والخططي من صنداونز".

وأردف "لست قلقا لأن الفريق بشكل عام يؤدي بشكل مميز خاصة في ظل الغيابات".

ويتوقع صدقي تأهل الأهلي والوداد وسيمبا والترجي لنصف نهائي البطولة.

وإذا تخطى الأهلي عقبة صنداونز سيواجه الترجي أو شباب بلوزداد.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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