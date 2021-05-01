مدرب صن داونز لـ في الجول: أتطلع لمواجهة موسيماني.. وهذا ما يصعب مقابلة الأهلي

السبت، 01 مايو 2021 - 14:28

كتب : محمد عبد العظيم

رولاني موكوينا - مدرب صن داونز

يتطلع رولاني موكينا مدرب ماميلودي صن داونز لمواجهة الأهلي، وبيتسو موسيماني مدرب الفريق الجنوب إفريقي السابق.

قرعة دوري أبطال إفريقيا أوقعت الأهلي أمام ماميلودي صن داونز في ربع نهائي البطولة.

وقال موكينا في تصريحات لـFilGoal.com: "القرعة قوية وتنافسية للغاية ضد فريق جيد وقوي".

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وأضاف "نحترم الأهلي ونحترم أيضا بيتسو موسيماني، الأهلي يشارك في النسخة الحالية وهو حامل اللقب، لذلك هدفه سيكون الدفاع عن لقبه وهو ما يصعب من المواجهة".

موكينا أتبع "موسيماني مدرب كبير وجيد، نعرف بعض جيدا وهو يعرف كل شيء هنا".

وأتم "هو واحد من الذين تعلمت منهم منذ البداية وأتشوق وأتطلع لمواجهته".

ويلتقي الأهلي مع ماميلودي صن داونز أحد يومي 14 أو 15 مايو في ذهاب ربع النهائي في مصر، على أن يكون لقاء الإياب أحد يومي 21 أو 22 مايو في جنوب إفريقيا.

في إفريقيا الأهلي ماميلودي صن داونز رولاني موكينا
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