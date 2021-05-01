مستشار الأهلي يكشف سعة الاستاد.. والمدة المتوقعة لتنفيذه
السبت، 01 مايو 2021 - 13:16
كتب : حسام نور الدين
كشف سامح كامل المستشار الهندسي للنادي الأهلي عن مساحة استاد الأهلي الجديد والسعة الجماهيرية له، والمدة المتوقعة لتنفيذ المشروع.
وقال سامح كامل في تصريحات لموقع الأهلي على هامش حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي: "حلم كبير بدأ يتحقق على أرض الواقع بعد الحصول على الموافقات الخاصة بإنشاء استاد النادي الأهلي والمدينة الرياضية".
وأضاف "المساحة المخصصة لاستاد الأهلي تصل إلى 48 ألف متر بخلاف ملحقاته، مثل الصالة المغطاة والفندق وملاعب التدريبات".
المستشار الهندسي أكمل "سعة الإستاد الجماهيرية لن تقل عن 50 ألف مشجع، ومدة التنفيذ من المتوقع أن تستغرق 5 سنوات".
وأتم "خلال شهرين سيتم افتتاح مجمع إسكواش في فرع الشيخ زايد يضم 8 ملاعب، وفقا للمواصفات الدولية، كما سيتم افتتاح صالة للجمباز وصالة الكاراتيه بمناطق خدمية للأعضاء، كما سيتم افتتاح مبنى اجتماعي بكافة الخدمات، وملعبين لكرة قدم من النجيل الصناعي، وسبق أن تم افتتاح مجمع البنوك، وسيتم افتتاح مكتب الشهر العقاري أيضًا خلال الأيام القادمة".
ويحفل النادي الأهلي اليوم السبت بوضع حجر أساس إنشاء استاد النادي الجديد.