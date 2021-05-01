مستشار الأهلي يكشف سعة الاستاد.. والمدة المتوقعة لتنفيذه

كشف سامح كامل المستشار الهندسي للنادي الأهلي عن مساحة استاد الأهلي الجديد والسعة الجماهيرية له، والمدة المتوقعة لتنفيذ المشروع.

وقال سامح كامل في تصريحات لموقع الأهلي على هامش حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي: "حلم كبير بدأ يتحقق على أرض الواقع بعد الحصول على الموافقات الخاصة بإنشاء استاد النادي الأهلي والمدينة الرياضية".

وأضاف "المساحة المخصصة لاستاد الأهلي تصل إلى 48 ألف متر بخلاف ملحقاته، مثل الصالة المغطاة والفندق وملاعب التدريبات".

المستشار الهندسي أكمل "سعة الإستاد الجماهيرية لن تقل عن 50 ألف مشجع، ومدة التنفيذ من المتوقع أن تستغرق 5 سنوات".

وأتم "خلال شهرين سيتم افتتاح مجمع إسكواش في فرع الشيخ زايد يضم 8 ملاعب، وفقا للمواصفات الدولية، كما سيتم افتتاح صالة للجمباز وصالة الكاراتيه بمناطق خدمية للأعضاء، كما سيتم افتتاح مبنى اجتماعي بكافة الخدمات، وملعبين لكرة قدم من النجيل الصناعي، وسبق أن تم افتتاح مجمع البنوك، وسيتم افتتاح مكتب الشهر العقاري أيضًا خلال الأيام القادمة".

ويحفل النادي الأهلي اليوم السبت بوضع حجر أساس إنشاء استاد النادي الجديد.