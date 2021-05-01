انتهت في إنجلترا - كريستال بالاس (0) (2) مانشستر سيتي.. لقب الدوري يقترب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

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انتهت

ق 84: ناثان أكي يمنع زاها من التسجيل في الوقت المناسب ويشتت الكرة من أمامه لركنية.

ق 83: تمريرة من البديل زينتشينكو تصل إلى سترلينج الذي يسدد كرة تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 73: تمريرة داخل منطقة الجزاء بالكعب من فيران توريس تصل إلى كانسيلو الذي يسدد كرة مرت أعلى العارضة.

ق 52: القائم الأيمن يتصدى لتسديدة رحيم سترلينج من داخل منطقة الجزاء.

ق 58: جوووووول الهدف الثاني لسيتي.. عدة تمريرات تصل إلى فيران توريس الذي يسدد أرضية قوية على يمين الحارس.

ق 57: عرضية أرضية من ميندي تصل إلى أجويرو الذي يتسلم الكرة ويسدد كرة صاروخية على يمين الحارس.

ق 53: كرة طولية من فيرناندينو إلى فيران توريس الذي تسلم الكرة بمهارة وأرسل عرضية أبعدها المدافع من على خط المرمى لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: إيبريتشي أيزي يحصل على الكرة على حدود منطقة الجزاء ويراوغ ثم يسدد كرة تمر بجوار القائم الأيسر لمانشستر سيتي.

ق 36: عرضية من فيرناندينيو تصل إلى جيسوس الذي يسدد مباشرة في المرمى لكن الهدف يُلغى بداعي التسلل.

ق 28: عرضية من الجهة اليسرى تصل إلى ريدفالد الذي يسدد ويتصدى لها أكي وحاول بنتكي متابعتها لكن الحارس إيدرسون يخرجها لركنية.

ق 9: عرضية من بنيامين ميندي إلى فيران توريس داخل منطقة الجزاء ليسدد الأخير كرة ترتطم بالمدافع وتتحول لركنية.

بداية اللقاء