تشكيل مانشستر سيتي - 8 تغييرات لمواجهة كريستال بالاس.. وثنائية هجومية

أجرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي 8 تغييرات على تشكيل الفريق الذي يواجه كريستال بالاس في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي عن لقاء باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأبقى الإسباني على إيدرسون وجواو كانسيلو ورودري فقط من التشكيل الأساسي للمباراة الأخيرة لمواجهة نسور لندن.

وتحول الشكل الفني للفريق إلى 4-4-2 بوجود ثنائية هجومية مكونة من سيرخيو أجويرو وجابريل جيسوس بعدما خاض لقاء الفريق الباريسي بمهاجم وهمي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: جواو كانسيلو – ناثان أكي – إيمريك لابورت – بنيامين ميندي

الوسط: رحيم سترلينج - فيرناندينيو – رودري – فيران توريس

الهجوم: سيرخيو أجويرو – جابريل جيسوس

وعلى مقاعد البدلاء: زاك ستيفين – كايل ووكر – أولكساندر زينتشينكو – روبن دياش – رياض محرز – كيفين دي بروين – فيل فودين – إلكاي جوندوجان – برناردو سيلفا

ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 77 نقطة بفارق 10 نقاط عن مانشستر يونايتد الوصيف.

الفوز يقرب سيتي خطوة من لقب الدوري قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، إذ سيكون بحاجة لـ 3 نقاط على الأقل لحصد اللقب بشكل رسمي.