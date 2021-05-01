تشكيل مانشستر سيتي - 8 تغييرات لمواجهة كريستال بالاس.. وثنائية هجومية

السبت، 01 مايو 2021 - 12:42

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

أجرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي 8 تغييرات على تشكيل الفريق الذي يواجه كريستال بالاس في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي عن لقاء باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأبقى الإسباني على إيدرسون وجواو كانسيلو ورودري فقط من التشكيل الأساسي للمباراة الأخيرة لمواجهة نسور لندن.

وتحول الشكل الفني للفريق إلى 4-4-2 بوجود ثنائية هجومية مكونة من سيرخيو أجويرو وجابريل جيسوس بعدما خاض لقاء الفريق الباريسي بمهاجم وهمي.

أخبار متعلقة
أندير هيريرا: سنذهب لملاقاة سيتي في مانشستر للفوز فقط فليس لدينا ما نخسره فلورينزي: قادرون على إسقاط سيتي في مانشستر انسحاب مانشستر سيتي من دوري السوبر الأوروبي مانشستر سيتي يتعاقد مع "نيمار الأعسر"

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: جواو كانسيلو – ناثان أكي – إيمريك لابورت – بنيامين ميندي

الوسط: رحيم سترلينج - فيرناندينيو – رودري – فيران توريس

الهجوم: سيرخيو أجويرو – جابريل جيسوس

وعلى مقاعد البدلاء: زاك ستيفين – كايل ووكر – أولكساندر زينتشينكو – روبن دياش – رياض محرز – كيفين دي بروين – فيل فودين – إلكاي جوندوجان – برناردو سيلفا

ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 77 نقطة بفارق 10 نقاط عن مانشستر يونايتد الوصيف.

الفوز يقرب سيتي خطوة من لقب الدوري قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، إذ سيكون بحاجة لـ 3 نقاط على الأقل لحصد اللقب بشكل رسمي.

تشكيل مانشستر سيتي مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مستشار الأهلي يكشف سعة الاستاد.. والمدة المتوقعة لتنفيذه 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إنجلترا - كريستال بالاس (0) (0) مانشستر سيتي.. بداية اللقاء 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة برشلونة - كومان يختار 23 اسما لمواجهة فالنسيا 27 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر وضح حجر أساس استاد الأهلي - الخطيب يكشف مساحة الإستاد والخطوات المقبلة 54 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي - 8 تغييرات لمواجهة كريستال بالاس.. وثنائية هجومية 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تحقيق يتوصل لأسباب وفاة مارادونا.. "كان سيحظى بفرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة" ساعة | أمريكا
صلاح: لم يتحدث معي أحد بشأن تجديد تعاقدي مع ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
لا جازيتا ديللو سبورت: ميلان يبدأ مفاوضات ضم دي بول 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 4 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ
قد ينال إعجابك