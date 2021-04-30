وكيل ديديه جوميز يكشف لـ في الجول موقف مدرب سيمبا من "العروض المغرية"

نفى خالد سليمان وكيل ديديه جوميز دا روسا المدير الفني لـ سيمبا، نية المدرب الفرنسي الرحيل عن الفريق التنزاني.

وقال سليمان لـFilGoal.com: "خلال الفترة الماضية تلقى جوميز العديد من العروض بسبب ما قدمه مع سيمبا في دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "هذا طبيعي وفقا لنتائجه مع الفريق، لكن جوميز لا يريد الرحيل عن سيمبا".

وشدد: "أخطرنا الإدارة ببقاء جوميز في النادي رغم العروضة المغرية الكثيرة التي وصلتنا، بعد أن أكد سعادته مع سيمبا".

وأتم: "جوميز يهدف إلى إكمال الموسم مع الفريق والمنافسة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا، وليس مشكلة في تجديد عقده مع سيمبا".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت جوميز بتدريب المغرب الفاسي.

جوميز (51 عاما) يدرب سيمبا منذ يناير الماضي، وقاده لتصدر مجموعته في دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي، كما أطاح بالمريخ –فريقه السابق- من المسابقة.

ويلتقي سيمبا بـ كايزر تشيفز الجنوب إفريقيا في الدور ربع النهائي، وحال انتصاره سيواجه الفائز من مولودية الجزائر والوداد البيضاوي المغربي.

وسبق لـ جوميز تدريب العديد من الفرق الإفريقية، أهمها: الإسماعيلي، والقطن الكاميروني، وهوريا الغيني، والبن الإثيوبي، وشباب قسنطينة الجزائري.