ذا صن: كوتينيو سيعود لمدينة ليفربول هذا الصيف

اقترب رحيل فيليبي كوتينيو عن فريقه برشلونة والعودة للدوري الإنجليزي مجددا

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية ذكرت أن إيفرتون تحرك بالفعل لضم كوتينيو الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة أن الصفقة قد تكلف إيفرتون 35 مليون جنيه إسترليني، أي ما يساوي 40 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن إيفرتون واثق من إتمام الصفقة، بل بدأ البحث عن منزل لـ كوتينيو بالفعل في مدينة ليفربول.

ويرغب المدرب كارلو أنشيلوتي في تكوين فريق الأحلام بوجود كوتينيو إلى جوار الكولومبي جيمس رودريجيز.

التقرير ذكر أن قلق إيفرتون الوحيد يتعلق بإصابة كوتينيو الحالية، إذ يريد النادي الإنجليزي التأكد من تعافيه بشكل كامل قبل أن يتم الصفقة.

كوتينيو (28 عاما) لعب في صفوف الغريم ليفربول بين 2013 و2018 قبل أن ينتقل إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو.

لكن كوتينيو عجز عن إثبات نفسه في النادي الكتالوني واكتفى بخوض 90 مباراة مسجلا 23 هدفا وصانعا 14، فترة تخللها إعارة إلى بايرن ميونيخ الموسم الماضي حيث شارك في الفوز بالثلاثية واكتساح برشلونة بثمانية.

ولم يخض كوتينيو إلا 14 مباراة هذا الموسم مع برشلونة قبل أن يتعرض لإصابة ستبعده حتى نهاية الموسم.