"سيقاتلون ضد بيتسو" و"مباراة الحلم".. ماذا قالت صحف جنوب إفريقيا عن مواجهة الأهلي وصندوانز

الجمعة، 30 أبريل 2021 - 20:29

كتب : FilGoal

أفشة - الأهلي - صن داونز

للمرة الثالثة على التوالي وفي الأدوار الإقصائية يلعب الأهلي ضد صندوانز في دوري أبطال إفريقيا، ليتجدد اللقاء الذي شهد دائما الإثارة والمتعة.

وأوقعت قرعة الدور ربع النهائي الأهلي في مواجهة صندوانز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ولعب الأهلي ضد صندوانز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عامي 2019 و2020. (طالع التفاصيل)

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المبارة سيكون له طابع خاص لـ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، الذي سيواجه فريقه السابق والذي أشرف على تدريبه منذ ديسمبر 2012 وحتى أكتوبر 2020.

فكيف نقلت صحف جنوب إفريقيا الخبر؟ وكيف تفاعلت معه؟

FilGoal.com ينقل ردود أفعال صحف ومواقع جنوب إفريقيا عن مواجهة الأهلي وصنداونز.

موقع timelives نقل الخبر بعنوان: صنداونز سيقاتل ضد بيتسو والأهلي

أما موقع citizen فكتب: مباراة الحلم تحدث مبكرا.. صندوانز يواجه أهلي بيتسو

وكتب موقع soccerladuma عن المباراة: بيتسو سيعود لجنوب إفريقيا

وأبرز موقع soccer 24 المباراة وكتب: موسيماني يواجه فريقه القديم في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

وكتبت صحيفة supersport القرعة تضع صنداونز في مواجهة الأهلي

الصحف الأوغندية أيضا تفاعلت مع الخبر بسبب تواجد دينيس أونيانجو حارس مرمى المنتخب الأوغندي السابق في صفوف صنداونز.

موقع Football256 علّق على القرعة وكتب أن موسيماني سيقود الأهلي لمواجهة صندوانز

بينما كتب موقع Daily Monitor عن المبارة: أونيانجو سيواجه مدربه القديم

ويلعب الأهلي ضد صنداونز مباراة الذهاب في القاهرة يوم 15 مايو المقبل، على أن تُقام مباراة العودة يوم 22 مايو.

الأهلي صنداونز دوري أبطال إفريقيا بيتسو موسيماني
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