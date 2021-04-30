قرعة الأبطال - ياسر ريان لـ في الجول: وجود موسيماني يمنح الأفضلية لـ الأهلي ضد صنداونز

الجمعة، 30 أبريل 2021 - 19:08

كتب : حسام نور الدين

بيتسو موسيماني

يرى ياسر ريان نجم مصر والأهلي السابق أن الأخير فرصته أفضل من ماميلودي صنداونز في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال ريان لـFilGoal.com:"القرعة متوسطة، لم تخدم الأهلي ولم تقسو عليه أيضا. البطل لا يهتم بمثل هذه الأمور".

وواصل "الأهلي سيواجه بطلا، وإذا تخطاه بإذن الله سيواجه بطلا آخر، لذا لا بديل عن الفوز".

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واستمر "الترجي والوداد كتابان مفتوحان للأهلي، كنا نتابعهما أكثر من صنداونز، لكن وجود (بيتسو) موسيماني يمنح الأهلي الأفضلية، لأنه يعرف كل شيء عن فريقه السابق".

وأضاف "الأهلي ليس سيئا على الصعيد الفني، لا أتفق مع من يردد ذلك، لكن على الجهاز الفني أن يجهز المصابين خاصة علي معلول وجونيور أجايي، وأن يجهز اللاعبين معنويا ويبعدهم عن الضغوط. كل مراكز الفريق مميزة لو الصفوف مكتملة".

ويرشح ريان الأهلي والوداد والترجي وسيمبا لبلوغ نصف نهائي الأبطال.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز في 14 مايو المقبل وبعد أسبوع يخوض الإياب.

وإذا عبر الأهلي للدور نصف النهائي سيواجه الترجي أو شباب بلوزداد الجزائري.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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