تشيلسي يفتقد روديجر وكوفاشيتش أمام فولام

الجمعة، 30 أبريل 2021 - 17:54

كتب : FilGoal

أنطونيو روديجر - تشيلسي

أعلن توماس توخيل مدرب تشيلسي غياب لاعبيه أنتونيو روديجر وماتيو كوفاشيتش عن مباراة فولام يوم السبت في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف توخيل أن الإصابة التي تعرض لها روديجر أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء ستحرمه المشاركة في الدربي اللندني.

بينما يتواصل غياب كوفاشيتش عن الفريق للمباراة السادسة تواليا.

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ويسعى تشيلسي لتثبيت أركانه في المركز الرابع في ترتيب الدوري حين يستضيف فولام الذي ينازع الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

ثم يستضيف تشيلسي يوم الأربعاء فريق ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهى لقاء الذهاب في إسبانيا بهدف لمثله.

تشيلسي
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