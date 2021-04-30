تشيلسي يفتقد روديجر وكوفاشيتش أمام فولام
الجمعة، 30 أبريل 2021 - 17:54
كتب : FilGoal
أعلن توماس توخيل مدرب تشيلسي غياب لاعبيه أنتونيو روديجر وماتيو كوفاشيتش عن مباراة فولام يوم السبت في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكشف توخيل أن الإصابة التي تعرض لها روديجر أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء ستحرمه المشاركة في الدربي اللندني.
بينما يتواصل غياب كوفاشيتش عن الفريق للمباراة السادسة تواليا.
ويسعى تشيلسي لتثبيت أركانه في المركز الرابع في ترتيب الدوري حين يستضيف فولام الذي ينازع الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.
ثم يستضيف تشيلسي يوم الأربعاء فريق ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وانتهى لقاء الذهاب في إسبانيا بهدف لمثله.