يويفا ينضم للدوري الإنجليزي في حملة مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي ضد العنصرية

الجمعة، 30 أبريل 2021 - 16:20

كتب : FilGoal

الاتحاد الأوروبي يويفا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" انضمامه إلى الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الإنجليزي في مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيوقف الاتحاد الأوروبي التعامل على حساباته عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي يوم الإثنين المقبل من الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة وحتى منتصف الليل.

ووفقا لبيان "يويفا" قدم ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي دعمه القاطع للمبادرة، قائلا "يجب اتخاذ إجراء لوقف انتشار الكراهية والإساءة عبر الإنترنت الموجهة للاعبي كرة القدم والمتورطين في اللعبة".

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"كانت هناك انتهاكات على أرض الملعب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. هذا غير مقبول ويجب إيقافه بمساعدة السلطات العامة والتشريعية وعمالقة وسائل التواصل الاجتماعي. إن السماح لثقافة الكراهية بالنمو مع الإفلات من العقاب أمر خطير وخطير للغاية، ليس فقط على كرة القدم، ولكن على المجتمع ككل".

"وهذا هو سبب دعمنا لهذه المبادرة. حان الوقت لكي تتخذ كرة القدم موقفا وقد تأثرت بالتضامن الذي أبداه اللاعبون والأندية والشركاء".

"أحث الجميع - اللاعبين والأندية والاتحادات الوطنية - على تقديم شكاوى رسمية عندما يكون اللاعبون أو المدربون أو الحكام أو المسؤولون ضحايا تغريدات أو رسائل غير مقبولة. لقد سئمنا من هؤلاء الجبناء الذين يختبئون وراء عدم الكشف عن هويتهم للتعبير عن أيديولوجياتهم السيئة".

وأعلنت عددا من الأندية واللاعبين والصحف الإنجليزية المشاركة في الحملة ضد العنصرية.

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