قرعة الكونفدرالية - بيراميدز يواجه إنيمبا في ربع النهائي.. ومواجهة محتملة أمام الرجاء في المربع الذهبي

الجمعة، 30 أبريل 2021 - 14:21

كتب : إسلام أحمد

صورة جماعية لفريق بيراميدز من حسابات النادي الرسمية

أسفرت القرعة عن مواجهة بيراميدز لـ إنيمبا النيجيري في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية موسم 2020-2021.

وكان بيراميدز قد حل ثانيا في المجموع الرابعة، بينما تصدر بطل نيجيريا المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن أورلاندو بيرايتس الجنوب إفريقي.

وسيخوض بيراميدز في مواجهة ذهاب ربع النهائي في مصر على ملعب الدفاع الجوي، فيما يخوض لقاء الإياب في نيجيريا.

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ويواجه بيراميدز في نصف النهائي حال تأهله الفائز من مباراة أورلاندو بيرايتس الجنوب إفريقي ضد الرجاء المغربي.

وجاءت قرعة ربع النهائي كالآتي:

الصفاقسي التونسي × شبيبة القبائل الجزائري

أورلاندو بيرايتس الجنوب إفريقي × الرجاء المغربي

بيراميدز × إنيمبا النيجيري

القطن الكاميروني × جاراف السنغالي

وستقام مباريات ربع النهائي، الذهاب 16 مايو و23 مايو الإياب.

فيما جاءت قرعة نصف النهائي:

الفائز من مباراة (بيراميدز × إنيمبا النيجيري) × الفائز من مباراة (أورلاندو بيرايتس الجنوب إفريقي × الرجاء المغربي)

الفائز من مباراة (القطن الكاميروني × جاراف السنغالي) × الفائز من مباراة (الصفاقسي التونسي × شبيبة القبائل الجزائري)

وستقام مباريات نصف النهائي، الذهاب 20 يونيو و27 يونيو الإياب.

وستقام المباراة النهائية في ملعب محايد لم يُحدد بعد في العاشر من يوليو المقبل.

وسيتحدد الملعب الذي سيستضيف النهائي في الخامس عشر من مايو المقبل.

وكان نهضة بركان المغربي حامل لقب النسخة الماضية قد ودع من دور المجموعات باحتلال المركز الثالث خلف شبيبة القبائل الجزائري والقطن الكاميروني.

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