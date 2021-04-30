كواترو: الخليفي يحلم بثلاثية ميسي ونيمار ورونالدو في سان جيرمان

يأمل ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بناء ثلاثية هجومية تاريخية بضم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو إلى جوار نيمار.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية من قناة "كواترو" أن الخليفي يريد "تكوين مجموعة لا تُنسى ذات تأثير عالمي".

ووفقا لتقارير سابقة فأن سان جيرمان تقدم بعرض لميسي، ولكن تقارير أخرى أشارت إلى اقتراب الأرجنتيني من التجديد مع برشلونة. (طالع التفاصيل)

بينما يقترب كريستيانو رونالدو من الرحيل عن يوفنتوس رغم تبقي موسم واحد في تعاقده، إذ يعد مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان الأقرب لضمه.

وبحسب التقرير الإسباني فأن حلم الخليفي يتمثل في تقديم عرض للبرتغالي بالإضافة لعرضه المقدم بالفعل لضم ميسي لمدة 3 سنوات من أجل إقناع نيمار بالبقاء.

ومن ناحية أخرى فيبدو أن كيليان مبابي سيكون خارج مشروع باريس سان جيرمان بعدما رفض 4 عروض سابقة لتجديد التعاقد في ظل رغبته في الانتقال لريال مدريد.

وقد يفكر الخليفي في بيع نيمار لتمويل صفقة كريستيانو رونالدو.

وأوضح التقرير أن سقف رواتب الاتحاد الأوروبي قد يقف عائقا أمام سان جيرمان لتنفيذ حلمه، خاصة أنه لا يمكن لأي نادٍ في العالم تحمل رواتب هؤلاء النجوم الثلاثة.