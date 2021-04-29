تقرير إسباني: ميسي يقترب من التجديد لـ برشلونة.. وبند يمنحه الحق للعب في الدوري الأمريكي

يقترب ليونيل ميسي خطوة من التجديد لـ برشلونة بعد محادثات مثمرة عقدها والده مع إدارة النادي الكتالوني.

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ووفقا لشبكة "TV3" الإسبانية فأن والد ميسي ووكيله تحدثا إلى خوان لابورتا رئيس النادي الأسبوع الماضي حول تجديد التعاقد وسارت الأمور بشكل إيجابي.

ومن المنتظر أن يتم تقديم العرض الرسمي بعد انتهاء المراجعة الداخلية على موقف النادي المالي.

ويعاني برشلونة من ديون متراكمة وصلت إلى 1 مليار يورو وهو ما يُصعب مهمة النادي في التفاوض مع اللاعبين في الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن أحد العروض التي قُدمت لميسي هو التجديد لعامين بقميص برشلونة مع فرصة إنهاء مسيرته في الدوري الأمريكي كسفير لبرشلونة في الدوري الأمريكي ومن ثم العودة في منصب مدير النادي.

وكان ناديا باريس سان حيرمان ومانشستر سيتي من أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب البالغ 33 عاما في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

ومنذ أن خاض مباراته الأولى للفريق الأول في 2004 سجل ميسي 667 هدفا في 773 مباراة لبرشلونة وقاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الإسباني 10 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.

ميسي الموسم الحالي سجل ميسي 33 مباراة وصنع 14 في 42 مباراة بجميع المسابقات.