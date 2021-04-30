ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز

الجمعة، 30 أبريل 2021 - 13:10

كتب : FilGoal

قرعة

يقدم لكم FilGoal.com كل ما تريدون معرفته عن قرعتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية.

قرعة دوري أبطال إفريقيا

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الفائز بين مباراة شباب بلوزداد والترجي سيواجه الفائز بين الأهلي وماميلودي صن داونز في نصف النهائي. مباراة الذهاب ستكون على أرض الفائز بين شباب بلوزداد والترجي.

الفائز من مباراة مولودية الجزائر والوداد سيواجه الفائز بين كايزر تشيفز وسيمبا. مباراة الذهاب ستكون على أرض الفائز مولودية الجزائر والوداد.

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كايزر تشيفز VS سيمبا.

شباب بلوزداد VS الترجي.

مولودية الجزائر VS الوداد.

الأهلي VS ماميلودي صن داونز.

بداية قرعة دوري أبطال إفريقيا

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قرعة الكونفدرالية الإفريقية

الفائز بين بيراميدز وإنيمبا سيواجه الفائز بين أورلاندو بايرتس والرجاء البيضاوي في نصف نهائي الكونفدرالية، وستكون مباراة الذهاب في مصر أو نيجيريا.

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القطن VS جيراف السنغالي.

بيراميدز VS إنيمبا.

أورلاندو بايرتس VS الرجاء البيضاوي.

الصفاقسي التونسي VS شبيبة القبائل.

بداية مراسم قرعة الكونفدرالية

في إفريقيا الأهلي بيراميدز دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية الإفريقية
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