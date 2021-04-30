قرعة إفريقيا – فتحي مبروك لـ في الجول: الأهلي بإمكانه تخطى صنداونز بشكل أكبر من الوداد أو الترجي

يعتقد فتحي مبروك المدير الفني السابق لـ الأهلي أن مواجهة صنداونز أفضل من لقاء الترجي أو الوداد في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام في الثالثة عصر اليوم قرعة دوري أبطال إفريقيا.

ويمكن للأهلي أن يلتقي الترجي التونسي أو الوداد المغربي أو صنداونز الجنوبي إفريقي.

وقال مبروك لـ FilGoal.com: "الأفضل أن يلتقي الأهلي مع صنداونز".

وأوضح "خططيا وتكتيكيا يمكن للأهلي أن يتخطى صنداونز بشكل أكبر من الوداد أو الترجي".

وتابع "مباريات شمال إفريقيا تشهد توترا وضغوطا داخل وخارج الملعب".

وأتم "لذلك من وجهة نظري الأفضل للأهلي مواجهة صندوانز لأن بيتسو موسيماني يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الفريق، وصنداونز يحقق انتصارات عديدة في إفريقيا وهو ما يجعل اللعب في جنوب إفريقيا أفضل".

وكان الأهلي قد حل ثانيا في جدول ترتيب المجموعة خلف سيمبا التنزاني.