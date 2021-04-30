قرعة إفريقيا – هادي خشبة لـ في الجول: الأفضل لـ الأهلي مواجهة صنداونز

يرى هادي خشبة لاعب الأهلي السابق أن مواجهة صنداونز الأفضل للفريق في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام في الثالثة عصر اليوم قرعة دوري أبطال إفريقيا.

ويمكن للأهلي أن يلتقي الترجي التونسي أو الوداد المغربي أو صنداونز الجنوبي إفريقي.

وقال خشبة لـ FilGoal.com: "الأفضل أن يلتقي الأهلي في ربع النهائي مع صنداونز".

وأوضح "المواجهات الإفريقية أفضل من لقاء فريق من شمال إفريقيا نوعا ما، حيث يقل خلالها التوتر والأهلي نجح مؤخرا في الفوز على صنداونز ورحيل موسيماني ساهم في تغير شكل الفريق الجنوب إفريقي".

وتابع "المجموعة الحالية من اللاعبين اكتسبت خبرة اللعب في الأجواء الحارة خاصة في النسخة الحالية من البطولة وهو ما يعني امتلاك أفضلية فنية".

وكان الأهلي قد حل ثانيا في جدول ترتيب المجموعة خلف سيمبا التنزاني.