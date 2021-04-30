بعد إنجاز نصف النهائي.. لاعبو بتروجت لـ في الجول: بالعمل والإخلاص سنكون أبطال الكأس

بعد الصعود لنصف نهائي كأس مصر كأول فريق من الدرجة الثانية يحقق هذا الإنجاز منذ 2004، مازال طموح لاعبي بتروجت لم ينته.

FilGoal.com حاور لاعبي بتروجت بعد إقصاء وادي دجلة وبلوغ نصف نهائي البطولة.

وقال مصطفى معوض في تصريحات لـFilGoal.com: "كنت أشارك في مركز المدافع، واليوم شاركت في مركز وسط المدافع".

وأضاف "تحدث معي ربيع ياسين وأيمن محمد محلل الأداء لمعرفة دوري الدفاعي والهجومي، ومنح مساحة للتقدم لسامح إبراهيم الظهير الأيمن، والتغطية خلفه".

معوض أتبع "شاهدت العديد من الفيديوهات مع محلل الأداء لمعرفة نقاط القوة والضعف لدجلة، وكان لدينا قدر كبير من المسئولية في تحقيق الصعود بسبب نجاح المنظومة ككل من مجلس الإدارة، والجهاز الفني واللاعبين والتفاني في العمل يمنح الفريق الانتصار، وبالعمل والإخلاص سنكون أبطال كأس مصر".

أما سامح إبراهيم فقال لـFilGoal.com: "قبل المباراة توقعت تسجيلي هدف وتحدثت مع زملائي بأنني سأسجل هدفا اليوم، في الشوط الأول سنحت لي فرصة التسجيل ولكن سددتها أرضية فلم تسكن الشباك، وعندما جاءت لي الكرة قبل نهاية المباراة كان تركيزي التسديد في منطقة لا يستطيع محمد عبد المنصف التصدي لها، لذلك الكرة كانت في سقف المرمى".

وأتم "تعليمات الجهاز الفني كانت هجومية لي من أجل التقدم والزيادة الهجومية طيل أحداث المباراة".

محمد السيد "شيكا" بدوره، قال لـFilGoal.com: "وادي دجلة يبدأون الكرة من الخلف، لذلك كنا نضغط عليهم من أجل عدم الزيادة الهجومية واستغلال السيطرة على الكرة للضغط الهجومي على دجلة".

وأضاف "توقعت التعادل بعد تسجيلهم هدف في الدقيقة الـ84، لأننا اجتهدنا كثيرا. أتمنى الصعود للنهائي ومواصلة المفاجأة".

وأخيرا، قال رشاد المتولي لـFilGoal.com: "نجتهد في التدريبات عصرا وليلا، وأهدرنا العديد من الفرص وكنا نستحق التقدم بثلاثية في الشوط الأول".

وأتم "توقعنا الوصول لركلات الترجيح، لكن القدر كان بتسجيل البانوبي لهدف الفوز والتأهل".

كان بتروجيت قد تأهل لنصف نهائي كأس بعد الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، كأول فريق من الدرجة الثانية يبلغ نصف النهائي منذ المقاولون العرب عام 2004 الذي حصد اللقب رفقة حسن شحاتة.