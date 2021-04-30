مواعيد مباريات الجمعة 30 أبريل 2021 والقنوات الناقلة – الأهلي.. وقرعة إفريقيا

الأهلي في الدوري، وبداية ضياء السيد مع سيراميكا كليوباترا، وقرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والموافق 30 أبريل 2021، والقنوات الناقلة.

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يبدأ اليوم في الثالثة عصرا، بقرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية. القرعة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

الأهلي يواجه الجونة الساعة التاسعة والنصف مساء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري. المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت، يلعب البنك الأهلي مع سيراميكا كليوباتار، في مباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

أما في إنجلترا، فيلعب ساوثامبتون مع ليستر سيتي الساعة التاسعة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

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