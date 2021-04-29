جوردي ألبا: إنها ضربة قوية لنا.. سجلوا مرتين من فرصتين

عبّر جوردي ألبا لاعب برشلونة عن إحباطه الكبير بعد الهزيمة المفاجئة أمام غرناطة.

برشلونة فرط في فرصة القفز إلى صدارة الدوري الإسباني، بهزيمته في كامب نو بهدفين مقابل هدف واحد أمام غرناطة.

وصرّح جوردي ألبا بعد اللقاء: "إنه يوم سيئ، حاولنا حتى النهاية لكننا لم نكن في أفضل حالاتنا".

وأضاف: "كانت فرصة رائعة (للصدارة)، لكن الآن لم نعد نعتمد على أنفسنا".

وتابع: "لقد وصلوا إلى مرمانا مرتين وسجلوا مرتين".

وواصل: "أعتقد أن مثل هذه المباريات يجب قتلها مبكرا، كنا نعلم أنه يتوجب علينا تسجيل هدف آخر".

وأكمل: "إنها ضربة قوية لنا، علينا الفوز بآخر 5 مباريات".

وأوضح: "نقدّم موسما مميزا لكن تلك المباراة هربت مننا، لم نستطع تسجيل الهدف الثاني".

وأتم: "علينا مواصلة العمل وأن نحاول الاستفاقة سريعا".

ليونيل ميسي تقدّم لـ برشلونة في الشوط الأول، لكن داروين ماتشيس وخورخي مولينا قلبا الطاولة على أصحاب الأرض في سيناريو خيالي.

ليرفع غرناطة رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثامن، بفارق 4 نقاط فقط عن المراكز المؤهلة إلى أوروبا.

بينما تجمّد رصيد برشلونة عند 71 نقطة في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة عن ريال مدريد صاحب نفس الرصيد، وبفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر. ويأتي إشبيلية رابعًا برصيد 70 نقطة وليس بعيدا عن اللقب تماما.

ليهدر برشلونة فرصته الذهبية في تصدر الدوري الإسباني لأول مرة هذا الموسم.

برشلونة الذي كان بعيدا عن أتليتكو مدريد بـ12 نقطة كاملة في الجولة 12، كان على بُعد خطوة وحيدة من تحقيق المستحيل وتصدر المسابقة، مستحيل لم يكتمل أمام غرناطة الذي خاض المباراة بغيابات هائلة في صفوفه.

ولن يكفي برشلونة الآن الفوز في كل مباريات حتى يحصد لقب الدوري، إذ يحتاج إلى تعثر ريال مدريد المتفوق في المواجهات المباشرة.

الفوز تاريخي ولم يحدث من قبل، فـ غرناطة زار ملعب برشلونة 25 مرة سابقة (20 في كامب نو و5 في ليس كورتس)، وخرج خاسرا في 100% من تلك المباريات: 25.

بل لم يتعادل غرناطة حتى في أي زيارة له لملعب برشلونة بأي مباراة رسمية سابقة، ليحصد غرناطة النقاط والفوز لأول مرة في تاريخه على أرض برشلونة.

يأتي ذلك بعد أن فاز برشلونة بالفعل على غرناطة مرتين هذا الموسم في ملعب لوس كارمينيس، الأولى برباعية في الدوري، والثانية بخماسية في ليلة مسيرة بكأس ملك إسبانيا امتدت للوقت الإضافي.

وشهدت المباراة طرد رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة لأول مرة في مسيرته مع البلاوجرانا.

الأهم أن تلك المباراة ستدخل كتب التاريخ تحت عنوان "كارثة غرناطة" لو انتهى الدوري على خسارة برشلونة للقب.