سكاي: مانشستر يونايتد سيفعل كل شيء لإقناع كافاني بالبقاء

سيفعل مانشستر يونايتد كل شيء لإقناع مهاجمه إدينسون كافاني بالبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل.

إدينسون كافاني النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا اليوم الخميس فإن مجلس إدارة يونايتد وكل أعضاء النادي يريدون بقاء كافاني.

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع الأخير بين كافاني ومدربه أولي جونار سولشاير، حث المدرب النرويجي اللاعب الأوروجوايائي على البقاء.

وأوضح رومانو أن كافاني سيتواصل مع عائلته أولا قبل اتخاذ قراره النهائي.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي عقب مواجهة روما في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي اليوم: "هو يعرف مشاعري ويعرف إنني أحب بقائه معنا لعام آخر".

وانضم كافاني إلى يونايتد في صفقة انتقال حر الصيف الماضي قادما من باريس سان جيرمان بعقد يمتد لموسم واحد مع إمكانية مده لموسم آخر.

ولكن قبل عدة أسابيع أكد لويس والد كافاني أن نجله لا يشعر بالراحة في إنجلترا ويريد الرحيل بنهاية الموسم للانضمام إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني ليكون كذلك أقرب إلى عائلته.

وتابع "أريد أن يلعب إدينسون في فريق يقاتل من أجل شيء هام، لقد أجرى محادثات مع خوان رومان ريكيلمي ويحب اللعب لبوكا جونيورز".

وأضاف "يحب إدينسون فكرة اللعب لبوجا، إن عاد لأمريكا الجنوبية فهو يريد اللعب مع بوكا".

وأتم لويس كافاني حديثه "بحلول منتصف العام سيعود إدينسون لأمريكا الجنوبية، فكرته هي عدم الاستمرار في إنجلترا هو يريد العودة".

ذلك قبل أن يعرب إدينسون عن فخره بارتداء قميص يونايتد عبر تغريدة في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بسبب الهجوم الذي تعرض له عقب حديث والده.