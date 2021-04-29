كريم حافظ يشارك في خسارة مالاتياسبور من سيفاسبور

خسر مالاتياسبور من سيفاسبور بهدف دون رد في الجولة 38 للدوري التركي.

وبدأ كريم حافظ المباراة في التشكيل الأساسي لمالاتياسبور، ونال بطاقة صفراء في الدقيقة 87.

وسجل خورخي فيلكس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 88.

الخسارة جمدت رصيد مالاتياسبور عند النقطة 40 ليحتل المركز الرابع عشر.

ليكون الفارق بينه وبين مراكز الهبوط 3 نقاط فقط، حيث يحتل قاسم باشا المركز الثامن عشر برصيد 37 نقطة.

وارتفع رصيد سيفاسبور للنقطة 55 ليحتل المركز السابع.

ويلعب مالاتياسبور في المباراة المقبلة ضد كايسري سبور.

ويعد كريم حافظ ثاني أكثر مدافع يصنع أهدافا في الدوري التركي بـ 8 أهداف. بعد كانير إركين ظهير فنرباهتشه.