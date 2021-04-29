قرعة إفريقيا - ديديه جوميز لـ في الجول: تصدر مجموعة الأهلي منحنا الهدوء.. وطموحنا التتويج باللقب

الخميس، 29 أبريل 2021 - 19:57

كتب : محمد عبد العظيم

ديديه جوميز - سيمبا التنزاني

أبدى ديديه جوميز المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني استعداد الفريق لمواجهة أي خصم في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام قرعة ربع النهائي غد الجمعة في الثالثة عصرا.

وتأهل سيمبا متصدرا لترتيب المجموعة على حساب الأهلي.

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وقال جوميز لـ FilGoal.com: "هادؤن تماما فيما يخص القرعة، وجودنا في صدارة المجموعة على حساب الأهلي منحنا هدوءً كبيرا قبل القرعة".

وتابع "لا نتمنى مواجهة فريق معين نحن جاهزون لمواجهة الجميع".

وأضاف "أصبحنا فريقا قويل وتطورنا بالشكل الكافي وهدفنا هو التأهل للنهائي وطموحنا كبير بالتتويج باللقب".

وأتم "البطولة صعبة ولكن سنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق طموحنا".

ويحق لسيمبا مواجهة مولودية الجزائر وشباب بلوزداد وكايرز تشيفز الجنوب إفريقي.

سيمبا في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا ديديه جوميز
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