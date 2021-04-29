صلاح في تشكيل الموسم لـ الدوري الإنجليزي في لعبة فيفا 21

تواجد محمد صلاح مهاجم ليفربول في تشكيل الموسم للدوري الإنجليزي في لعبة FIFA 21.

وضم التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي 15 لاعبا يُتاح للاعبين فرصة اقتنائهم واللعب بهم بدءا من اليوم.

ولم يتواجد أي لاعب من ليفربول في تشكيل الموسم الحالي سوى محمد صلاح فقط.

ويتساوى صلاح رفقة كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي وبرونو فيرنانديش لاعب مانشستر يونايتد وهاري كين لاعب توتنام في "إجمالي الطاقة الخاصة بالكارت" بـ 96.

وتواجد في القائمة أيضا إيدرسون مورايش حارس مانشستر سيتي، وسون هيونج مين لاعب توتنام، وجيمي فاردي لاعب ليستر سيتي وروبن دياش لاعب مانشستر سيتي وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد وإلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي.

ويظهر أيضا في القائمة ماسون ماونت لاعب تشيلسي وتوماس سوتشيك لاعب وست هام وجواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي ولوك شاو لاعب مانشستر يونايتد وويسلي فوفانا لاعب ليستر سيتي.

The stars that have shined the brightest ⭐ Here is your @premierleague Team of the Season, arriving in #FIFA21 Friday 🔥 For more exclusive #FUT content, follow 👉 https://t.co/125vVb4Ow5#FUT pic.twitter.com/ZmRVOHwD9v — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) April 29, 2021

وسجل صلاح 20 هدفا في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي وينافس هاري كين على لقب الهداف صاحب الـ 21 هدفا.