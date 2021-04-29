صلاح في تشكيل الموسم لـ الدوري الإنجليزي في لعبة فيفا 21

الخميس، 29 أبريل 2021 - 19:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فيفا 21

تواجد محمد صلاح مهاجم ليفربول في تشكيل الموسم للدوري الإنجليزي في لعبة FIFA 21.

وضم التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي 15 لاعبا يُتاح للاعبين فرصة اقتنائهم واللعب بهم بدءا من اليوم.

ولم يتواجد أي لاعب من ليفربول في تشكيل الموسم الحالي سوى محمد صلاح فقط.

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ويتساوى صلاح رفقة كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي وبرونو فيرنانديش لاعب مانشستر يونايتد وهاري كين لاعب توتنام في "إجمالي الطاقة الخاصة بالكارت" بـ 96.

وتواجد في القائمة أيضا إيدرسون مورايش حارس مانشستر سيتي، وسون هيونج مين لاعب توتنام، وجيمي فاردي لاعب ليستر سيتي وروبن دياش لاعب مانشستر سيتي وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد وإلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي.

ويظهر أيضا في القائمة ماسون ماونت لاعب تشيلسي وتوماس سوتشيك لاعب وست هام وجواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي ولوك شاو لاعب مانشستر يونايتد وويسلي فوفانا لاعب ليستر سيتي.

وسجل صلاح 20 هدفا في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي وينافس هاري كين على لقب الهداف صاحب الـ 21 هدفا.

محمد صلاح فيفا 21 الدوري الإنجليزي
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